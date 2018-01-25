Конте: оба мяча были забиты при странных обстоятельствах
Комментируя вылет своего клуба из Кубка Лиги, Антонио Конте отметил, что это был матч двух достойных друг друга оппонентов, исход которого решили отдельные моменты, сложившиеся не в пользу его команды. "Синие" выбыли из турнира за шаг до финального матча, уступив 1:2 на "Эмирейтс" после безголевой первой встречи.
"Мы крайне разочарованы, поскольку на этой стадии финал уже совсем близок, - делится Конте, которого цитирует клубная пресс-служба. - Мы хорошо провели текущий розыгрыш этого турнира и стремились дойти до решающего матча на "Уэмбли". Мы мощно начали игру, быстро открыли счет, однако вскоре пропустили обидный гол после двойного рикошета... оба мяча в наши ворота были забиты при странных обстоятельствах в моментах, когда нам просто не повезло. Матч проходил в равной борьбе, в которой могла победить как одна, так и другая сторона, однако на этот раз удача оказалась на стороне "Арсенала". В то же время, нам следует отдать должное команде Арсена Венгера, которая сумела добиться своей цели и выйти в финальный матч турнира".
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