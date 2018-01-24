"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  

Сегодня утром «Карпаты» отправятся на трехнедельный сбор в Турцию, где проведут шесть контрольных матчей.
Среди подопечных Олега Бойчишина будет первый зимний новичок - 23-летний грузинский центральный защитник Ника Сандохадзе, подписавший контракт на два с половиной года.
Ника Сандохадзе. Фото: fckarpaty.com
Последним клубом Сандохадзе была «Самтредиа», в составе которой он становился чемпионом страны. В активе новичка-гренадера «Карпат» (рост 197 см, вес 93 кг) и выступления за юниорскую и молодежную сборные Грузии.
Сандохадзе стал уже пятым грузинским легионером львовского клуба за время выступлений «Карпат» в элитном дивизионе Украины. Его предшественники - полузащитники Муртаз Даушвили (75 игр), Александр Гурули (72), Леван Кения (20) и вратарь Георгий Ломая (1).
Первый спарринг «Карпат» на турецкой земле запланирован на 29 января - с азербайджанским клубом «Кешля» (прежнее название - «Интер»), который недавно возглавил украинский специалист Юрий Максимов.
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