В Формуле-1 ожидается появление Гран-при Вьетнама

Формула-1 может открыть новую для себя страну. Как сообщает источник агентства Reuter, в Лондоне состоялась встреча между руководителями этой гоночной серии и представителями вьетнамских деловых кругов, на которой в принципе была достигнута договоренность о проведении гонки в этой стране.

Сроки первого Гран-при Вьетнама не уточняются. Не вполне ясно также где его собираются провести. Поначалу речь шла об окрестностях Хошимина, но теперь местом будущих соревнований называют Ханой.