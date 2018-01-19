В Формуле-1 ожидается появление Гран-при Вьетнама
Формула-1 может открыть новую для себя страну. Как сообщает источник агентства Reuter, в Лондоне состоялась встреча между руководителями этой гоночной серии и представителями вьетнамских деловых кругов, на которой в принципе была достигнута договоренность о проведении гонки в этой стране.
Сроки первого Гран-при Вьетнама не уточняются. Не вполне ясно также где его собираются провести. Поначалу речь шла об окрестностях Хошимина, но теперь местом будущих соревнований называют Ханой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.01.2018 06:50
19.01.2018 10:17