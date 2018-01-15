Сондей: Постепенно вкатываемся в рабочий график

Полузащитник "Олимпика" Иван Сондей, который сегодня празднует свой 24-й день рождения, рассказал о первых днях сборов команды в Турции.

«Ребята поздравили с Днем рождения, было очень приятно. Но работа – прежде всего. Кросс всегда дается непросто, но мы понимаем, насколько это значимо, - говорит Иван Сондей. – Впереди длинный сезон, нужно хорошо подготовиться. Постепенно вкатываемся в рабочий график, увеличиваются нагрузки. Сегодня было интересное занятие, поработали не только над физикой, но и над тактическими моментами. Роман Николаевич дал нам много нужной информации, которую мы постараемся использовать в ближайших спаррингах. С нетерпением ждем первой встречи со «Стяуа».