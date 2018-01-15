Милан не собирается продавать Сусо

Итальянский "Милан" подтвердил информацию о том, что полузащитник Сусо не покинет команду нынешней зимой.

В текущем сезоне 24-летний испанец забил семь мячей, защищая цвета итальянского клуба, а также дебютировал в составе сборной Испании .

"Милан" ясно дал понять, что Сусо не будет продан даже за 80 миллионов евро, - ответил на вопрос представитель клуба в разделе "Пресс-центр". - Продление контракта с ним в сентябре было очень важным шагом".

Как известно, английская пресса связывала Сусо с возвращением в "Ливерпуль", из которого он перебрался в Италию в 2015 году.

В минувшем сезоне испанец провёл за "Милан" 34 матча в Серии А (33 — с первых минут), забив 7 голов и сделав 9 результативных передач.