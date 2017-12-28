В Тоттенхэме планируют увеличить зарплату Кейну

Руководство лондонских "шпор" рассчитывает в самое ближайшее время сесть за стол переговоров с представителями нападающего Гарри Кейна, сообщают британские таблоиды.

В "Тоттенхэме" готовы увеличить сумму контракта забивного форварда, чтобы снизить риск его ухода в другой клуб. Интерес к Кейну проявляют многие европейские гранды - в частности, мадридский "Реал".

Напомним, что намедни Кейн оформил второй хет-трик за три дня! Вслед за "Бернли" от головы и ног бомбардира пострадал "Саутгемптон". Дежурные три гола позволили Кейну не только побить рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год (39 голов против 36), но и превзойти достижение Месси по забитым мячам в 2017-м (56 голов против 54).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
НХЛ: Макдэвид лидирует в голосовании болельщиков, Овечкин - в числе претендентовНХЛ: Макдэвид лидирует в голосовании болельщиков, Овечкин - в числе претендентов
Решения по скандальному матчу "Заря" - "Шахтер"Решения по скандальному матчу "Заря" - "Шахтер"
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковской области планируют построить стадион для биатлонаВ Ивано-Франковской области планируют построить стадион для биатлона
На Львовщине планируют построить универсальную спортивную арену с ледовым каткомНа Львовщине планируют построить универсальную спортивную арену с ледовым катком
Карпаты планируют кардинально изменить стратегию развитияКарпаты планируют кардинально изменить стратегию развития
Шальке предлагает Горецке рекордную зарплату. ФутболШальке предлагает Горецке рекордную зарплату. Футбол
Шевченко понизят зарплату в сборной Украины. ФутболШевченко понизят зарплату в сборной Украины. Футбол
Де Брюйне хочет фантастическую зарплату: полмиллиона в неделю. ФутболДе Брюйне хочет фантастическую зарплату: полмиллиона в неделю. Футбол
В Украине планируют построить пять новых баскетбольных аренВ Украине планируют построить пять новых баскетбольных арен
Фанаты планируют судиться с ФФУ из-за билетов на матчи сборной Украины. ФутболФанаты планируют судиться с ФФУ из-за билетов на матчи сборной Украины. Футбол
Футболистам Александрии повысят зарплатуФутболистам Александрии повысят зарплату
В Париже прямо на вокзале полицейские обыскали хоккейную сборную БеларусиВ Париже прямо на вокзале полицейские обыскали хоккейную сборную Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости