В Тоттенхэме планируют увеличить зарплату Кейну

Руководство лондонских "шпор" рассчитывает в самое ближайшее время сесть за стол переговоров с представителями нападающего Гарри Кейна, сообщают британские таблоиды.

В "Тоттенхэме" готовы увеличить сумму контракта забивного форварда, чтобы снизить риск его ухода в другой клуб. Интерес к Кейну проявляют многие европейские гранды - в частности, мадридский "Реал".

Напомним, что намедни Кейн оформил второй хет-трик за три дня! Вслед за "Бернли" от головы и ног бомбардира пострадал "Саутгемптон". Дежурные три гола позволили Кейну не только побить рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год (39 голов против 36), но и превзойти достижение Месси по забитым мячам в 2017-м (56 голов против 54).