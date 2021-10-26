Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями

Как и ожидалось, Apple вчера выпустила macOS Monterey, очередную версию программной платформы для компьютеров Mac. Обновление принесёт с собой немало нововведений, включая переработанный браузер Safari, улучшенный FaceTime с функцией SharePlay и многое другое.

Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями

Изображение: Apple

Прежде всего отметим изменения в FaceTime, которое принесло поддержку пространственного звука, за счёт чего виртуальное общение с помощью приложения становится более реалистичным. Появились дополнительные режимы микрофона, помогающие изменять звучание голоса. Функция Voice Isolation устраняет все окружающие шумы, делая голос пользователя во время общения в FaceTime максимально чётким и естественным. Кроме того, в FaceTime появилась поддержка портретного режима и опция размытия фона, а также инструмента SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки.

Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями

Изображение: Apple

Функция AirPlay позволяет передавать разный контент с iPhone или iPad на Mac для его демонстрации. Функция позволяет одновременно взаимодействовать с разными устройствами Apple с помощью мыши и клавиатуры компьютера Mac. Например, пользователь может нарисовать что-либо с помощью Apple Pencil на своём iPad и тут же перенести это изображение в приложение на Mac для последующей обработки.

Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями

Изображение: Apple

Ещё разработчики добавили функции Live Text и Visual Lookup, первая из которых позволяет распознавать текст на изображениях, а вторая — определять на фото животных, достопримечательности, растения и др. Обе функции используют ИИ-алгоритм, который совершает все операции на пользовательском устройстве, не обращаясь к облачным мощностям Apple. Такой поход обеспечивает высокий уровень конфиденциальности пользовательских данных.

Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями

Изображение: Apple

Фирменный браузер Safari получил обновлённый дизайн, а также несколько новых инструментов, включая функцию создания групп вкладок, которые могут синхронизироваться между разными устройствами Apple. Функция Focus поможет фокусироваться на выполнении поставленных задач. С её помощью можно фильтровать уведомления, которые поступают от приложений и других пользователей.

В macOS Monterey есть и другие нововведения, ознакомиться с полным списком которых можно на официальном сайте Apple. Новая версия ОС станет доступна для всех поддерживаемых устройств в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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