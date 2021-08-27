Apple снизит комиссию в App Store вдвое для поставщиков контента в Apple News

Apple объявила в четверг, что издатели новостей, которые публикуют свой контент в Apple News, будут иметь право на снижение комиссии от оплаты подписок с 30 до 15 %. Этот шаг является очередным примером того, как Apple делает исключения из своего правила об удержании 30-процентной комиссии за покупки в приложениях на фоне критики со стороны разработчиков ПО , конкурентов и регулирующих органов.

CNBC

Напомним, что Apple News — это приложение, предустанавливаемое на iPhone, которое предлагает пользователям доступ к массе новостных источников в едином интерфейсе. Apple сообщает, что у сервиса около 125 миллионов активных пользователей в месяц. Приложение является частью растущего бизнеса компании в сфере услуг, на который пришлось около 21 % выручки Apple за последний квартал.

Чтобы получить скидку, издатели должны подать заявку на участие в новой программе, которая получила название News Partner Program. В её рамках они должны будут предоставлять Apple весь свой контент в предпочтительном для неё формате файлов, вместе с метаданными и другой служебной информацией. Издатели также должны быть широко представлены на рынках, где доступен сервис Apple News.

Издатели могут подать заявку на участие в программе на сайте Apple с четверга. Участники программы смогут платить платить компании сниженную до 15 % комиссию в первый год. Это касается как подписок, инициированных через Apple News, так и через собственные приложения издателей.

Стоит отметить, что новостные приложения далеко не самые прибыльные в App Store. По словам исследовательской компании Sensor Tower, в США за первые семь месяцев текущего года совокупная выручка десяти крупнейших издателей, среди которых The New York Times, Bloomberg и Wall Street Journal, составила чуть больше $68 млн.



