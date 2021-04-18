Соучредитель Adobe Чарльз Гешке почил в возрасте 81 года

Соучредитель Adobe Чарльз Гешке почил в возрасте 81 года

Компания Adobe сообщила о смерти одного из своих соучредителей — доктора Чарльза Гешке (Charles Geschke), который скончался в пятницу в окружении своей семьи. Доктор Гешке основал компанию Adobe в 1982 году вместе с доктором Джоном Уорноком (John Warnock), коллегой из Xerox.

Первым продуктом новой компании стала технология Adobe PostScript, которая совершила настоящий переворот в области издательских систем. Доктор Гешке был операционным директором Adobe с декабря 1986 года по июль 1994 года и президентом с апреля 1989 года до своей отставки в апреле 2000 года. Он занимал пост председателя правления вместе с доктором Уорноком с сентября 1997 года по январь 2017 года и был членом правления до апреля 2020 года, получив затем статус почётного члена правления.

В знак признания его технических достижений доктор Гешке награждён престижной Национальной медалью технологий и новаций (присуждается лично президентом Соединённых Штатов Америки), Премией компьютерного предпринимателя от IEEE Computer Society и Медалью почёта от Американской ассоциации электроники.

Доктор Уорнок, соучредитель Adobe, бывший исполнительный директор и нынешний председатель Совета директоров, сказал по случаю кончины коллеги: «В 1982 году мы с Чаком решили оставить Xerox и основать собственную компанию. Это было началом Adobe. Я никогда не мог представить себе лучшего, более симпатичного или более способного делового партнёра. В нашей жизни будет очень не хватать Чака — все, кто его знал, согласятся с этим».

Соучредитель Adobe Чарльз Гешке почил в возрасте 81 года

Нынешний исполнительный директор Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) отправил своим подчинённым электронное письмо, в котором отметил, что кончина Чарльза Гешке — огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которой изобретатель выступал проводником и ориентиром на протяжении десятилетий. Нынешний глава компании также отметил, что благодаря заложенной соучредителем тяге к новациям Adobe создала многие из своих прорывных и вездесущих продуктов вроде PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro или Photoshop.

«Но как бы сильно его изобретения ни изменили мир, именно его внимание к людям, целям и культуре оказало глубокое влияние на каждого из нас в Adobe. Чак, как он часто говорил, стремился создать компанию, в которой он сам хотел бы работать. Он верил, что хорошие идеи начинаются с хорошей атмосферы в компании, и важно не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Большую часть своего времени и таланта он посвятил различным благотворительным и общественным организациям. Я восхищался его гениальностью, добротой и ценностями, которые определяли его характер, и очень рад, что мне выпала честь знать его и работать с ним», — отметил господин Нарайен.

Adobe также выложила ссылку на PDF с краткой биографией своего почившего соучредителя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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