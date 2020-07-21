Adobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмки

Компания Adobe объявила о пополнении своей команды бывшим ведущим разработчиком технологий камер смартфонов Pixel компании Google , известным специалистом в сфере цифровой и вычислительной фотографии, Марком Левоем (Marc Levoy, на фото).

Под руководством Левоя специалистам Google удалось разработать впечатляющие технологии вычислительной фотографии, используемые в смартфонах Google Pixel, включая такие функции, как Night Sight, Portrait Mode и HDR+. Благодаря его разработкам смартфоны семейства Pixel позволяют получать отличные снимки, не требуя мощного аппаратного обеспечения, на которое полагаются конкурирующие смартфоны. Как известно, аппараты Pixel, даже обладая лишь одной камерой, вполне могли конкурировать с iPhone компании Apple , пока желание добиться более значительного зума не заставило Google добавить второй телеобъектив в вышедший в прошлом году Pixel 4. (Первый iPhone с двойной камерой — iPhone 7 Plus — вышел в 2016 году).

В электронном письме, разосланном Adobe, сообщается, что Левой будет работать над инициативами в области компьютерной фотографии и, что примечательно, его усилия будут «сосредоточены на концепции универсального приложения для камеры».

В арсенале Adobe уже есть приложение для камеры в Photoshop Camera, и ещё одно, встроенное в приложение Adobe Lightroom, но возможно, у компании более широкое видение по поводу будущего программного обеспечения для камеры.

Adobe также сообщила в письме, что Левой будет работать с командами Photoshop Camera, Adobe Research и Sensei AI. Поэтому можно предположить, что центральной точкой приложения сил именитого специалиста станет приложение Photoshop Camera. Левой уже приступил к работе. О результатах работы он будет отчитываться непосредственно перед техническим директором Adobe Абхаем Параснисом (Abhay Parasnis).



