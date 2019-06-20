Новое официальное расширение Chrome помечает как подозрительные небольшие сайты
Команда Google Chrome
При отправке отчёта через новое расширение, информация будет передана в систему «Безопасный просмотр» для дальнейшей оценки.
При этом, как
В категорию подозрительных также попадают сайты таких крупных и известных компаний, как Walmart и Mozilla:
Как видно на скриншотах выше, если пользователь не посещал сайт в последние три месяца, то даже крупный бренд может получить такую пометку.
Для Searchengines.ru также выводится предупреждение:
По каким-то причинам в Google решили, что не входящие в топ-5000 сайты по умолчанию являются подозрительными.
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