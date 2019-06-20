Новое официальное расширение Chrome помечает как подозрительные небольшие сайты

Команда Google Chrome объявила о запуске двух новых функций, призванных защитить пользователей от обманных сайтов. В их числе – расширение Suspicious Site Reporter , которое будет оповещать о подозрительных сайтах и позволит сообщать о таких ресурсах Google , и новое предупреждение, блокирующее доступ к сайтам с обманными URL.

При отправке отчёта через новое расширение, информация будет передана в систему «Безопасный просмотр» для дальнейшей оценки.

При этом, как заметили в Search Engine Journal, это расширение помечает как подозрительные все сайты, не входящие в топ-5000. Таким образом, все небольшие ресурсы по умолчанию оцениваются как потенциально опасные — даже если это официальный блог, принадлежащий Google :

В категорию подозрительных также попадают сайты таких крупных и известных компаний, как Walmart и Mozilla:

Как видно на скриншотах выше, если пользователь не посещал сайт в последние три месяца, то даже крупный бренд может получить такую пометку.

Для Searchengines.ru также выводится предупреждение: