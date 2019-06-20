Новое официальное расширение Chrome помечает как подозрительные небольшие сайты

Команда Google Chrome объявила о запуске двух новых функций, призванных защитить пользователей от обманных сайтов. В их числе – расширение Suspicious Site Reporter, которое будет оповещать о подозрительных сайтах и позволит сообщать о таких ресурсах Google, и новое предупреждение, блокирующее доступ к сайтам с обманными URL.

При отправке отчёта через новое расширение, информация будет передана в систему «Безопасный просмотр» для дальнейшей оценки.

При этом, как заметили в Search Engine Journal, это расширение помечает как подозрительные все сайты, не входящие в топ-5000. Таким образом, все небольшие ресурсы по умолчанию оцениваются как потенциально опасные — даже если это официальный блог, принадлежащий Google:

В категорию подозрительных также попадают сайты таких крупных и известных компаний, как Walmart и Mozilla:

Как видно на скриншотах выше, если пользователь не посещал сайт в последние три месяца, то даже крупный бренд может получить такую пометку.

Для Searchengines.ru также выводится предупреждение:

По каким-то причинам в Google решили, что не входящие в топ-5000 сайты по умолчанию являются подозрительными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Mozilla готовит к запуску платную версию FirefoxMozilla готовит к запуску платную версию Firefox
Opera выпустила первый в мире "гейминг-браузер"Opera выпустила первый в мире "гейминг-браузер"
Google: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в ChromeGoogle: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в Chrome
Новое официальное расширение Chrome помечает как подозрительные небольшие сайтыНовое официальное расширение Chrome помечает как подозрительные небольшие сайты
Блок рекламы


Похожие новости
Google: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в ChromeGoogle: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в Chrome
В Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтовВ Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтов
Google ограничит работу расширений для блокировки рекламы в ChromeGoogle ограничит работу расширений для блокировки рекламы в Chrome
В Chrome появятся новые защиты и настройки для контроля над сбором данных для рекламыВ Chrome появятся новые защиты и настройки для контроля над сбором данных для рекламы
Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на ChromeMicrosoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome
Вышло новое ядро Linux 5.0Вышло новое ядро Linux 5.0
Chrome уличили в утечке личных данныхChrome уличили в утечке личных данных
Браузер научили распознавать фальшивые сайтыБраузер научили распознавать фальшивые сайты
Блокировщик рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июляБлокировщик рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июля
В Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» WindowsВ Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» Windows
Последние новости
Подгружаем последние новости