WWDC 2019: Apple представила macOS 10.15 Catalina

На выставке WWDC 2019 Apple представила новую версию операционной системы для своих компьютеров – macOS 10.15 Catalina, которая впервые получила замену сервису iTunes и новые дополнительные функции.

Замена iTunes

В macOS 10.15 Catalina вместо iTunes используются три отдельных приложения – «Музыка», «Подкасты» и Apple TV. В настройках приложений имеются функции синхронизации с iPhone и другими устройствами.

iPad в качестве дополнительного монитора

В macOS 10.15 Catalina была добавлена функция, позволяющая использовать iPad в качестве дополнительного беспроводного монитора компьютера Mac, что может быть полезно во многих приложениях, например, для рисования карандашом Apple Pencil.

Функции поиска

macOS 10.15 Catalina получила улучшенную систему безопасности и поиска компьютера с помощью сети из других устройств. Помимо этого, компьютер сможет в фоновом режиме искать рядом расположенные iPhone и iPad через Bluetooth, которые уже в свою очередь передадут координаты местоположения устройства на macOS 10.15 Catalina владельцу.

Функция Screen Time

В macOS 10.15 Catalina была добавлена функция Screen Time, позволяющая следить за времяпровождением пользователя в приложениях и ограничивать время использования отдельных программ.

Дополненная реальность

macOS 10.15 Catalina также расширила возможности дополненной реальности (AR), что было продемонстрировано в игре Minecraft Earth, в которой действия переносятся в собственную комнату со всеми вытекающими новшествами и возможностями по полной погрузится в игровой процесс.

Сроки выхода

macOS 10.15 уже доступна для разработчиков в качестве бета-версии, финальная версия будет выпущена уже этой осенью.