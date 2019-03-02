Chrome уличили в утечке личных данных

Chrome уличили в утечке личных данных

Проблему в системе безопасности браузера Google Chrome обнаружили сотрудники компании EdgeSpot. Уязвимость заключается в особенностях работы «Хрома» с PDF-файлами. Как выяснилось, документы такого формата могут передавать посторонним пользователям определённые данные об устройстве пользователя, для чего нужно всего лишь открыть их в браузере. При использовании традиционных программ типа Adobe Reader проблем не возникает.

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали как минимум две атаки, использующие эту уязвимость: последняя была проведена осенью 2018 года. При помощи PDF-файлов хакеры получили доступ к информации о компьютерах, таким образом, видимо, тестируя новые инструменты для будущих кибератак. Разработчики из Google пообещали исправить уязвимость к апрелю 2019 года, когда будет готово очередное обновление браузера.

А пока специалисты в области кибербезопасности рекомендуют пользователям не открывать PDF-файлы в Chrome.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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