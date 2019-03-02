Chrome уличили в утечке личных данных
Проблему в системе безопасности браузера Google Chrome обнаружили сотрудники компании EdgeSpot. Уязвимость заключается в особенностях работы «Хрома» с PDF-файлами. Как выяснилось, документы такого формата могут передавать посторонним пользователям определённые данные об устройстве пользователя, для чего нужно всего лишь открыть их в браузере. При использовании традиционных программ типа Adobe Reader проблем не возникает.
Специалисты по кибербезопасности зафиксировали как минимум две атаки, использующие эту уязвимость: последняя была проведена осенью 2018 года. При помощи PDF-файлов хакеры получили доступ к информации о компьютерах, таким образом, видимо, тестируя новые инструменты для будущих кибератак. Разработчики из Google пообещали исправить уязвимость к апрелю 2019 года, когда будет готово очередное обновление браузера.
А пока специалисты в области кибербезопасности рекомендуют пользователям не открывать PDF-файлы в Chrome.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.02.2019 09:04