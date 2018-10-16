Владелец Winamp перезапустит плеер в 2019 году

Программой до сих пор пользуются около 100 млн человек.

Владелец Winamp перезапустит плеер в 2019 году
Фото: techcrunch.com

Компания Radionomy, которой принадлежит медиаплеер Winamp, собирается выпустить в 2019 году новую версию.

"Это будет совершенно новая версия, с учетом наследия Winamp, но с возможностью получить более богатый опыт прослушивания", - цитирует издание TechCrunch гендиректора Radionomy Александра Сабунджяна. Предполагается, что в новой версии Winamp можно будет не просто слушать MP3-треки, которые сохранены на жестком диске, но также и то, что находится в облаке, подкасты, потоковые радиостанции и созданные пользователем плейлисты.

Winamp не получал обновлений с 2013 года, но несмотря на это сервисом до сих пор пользуются около 100 миллионов человек ежемесячно. Большинство из них находятся за пределами США.

"Пользователи Winamp есть повсюду. Это огромное количество. У нас действительно сильное и важное сообщество. Все "знают", что Winamp умер, что мы больше не работаем над ним. На самом деле, все не так", - заявил Сабунджян.

Последней версией плеера стал Winamp 5.66. Новая версия получит номер 5.8.

Первая версия плеера появилась в апреле 1997 года. Создателем программы был американец Джастин Франкель.

Winamp был создан в 1997 году 18-летним Джастином Франкелем. Изначально он мог проигрывать только аудиофайлы. За счет распространения файлообменников, где размещались MP3-файлы, проект привлек огромную аудиторию пользователей. Уже за первые полтора года программу скачали 15 млн человек. Позднее Франкел основал компанию Nullsoft, которая вела разработку плеера.

В 1999 году Nullsoft вместе с Winamp за $80 млн был куплен компанией AOL.

В 2010 году вышла мобильная версия Winamp для операционной системы Android.

Удобство Winamp заключалось в большом количестве поддерживаемых форматов аудио- (начиная с версии 2.81) и видеофайлов. Кроме того, внешний вид программы можно было менять благодаря огромному количеству обложек для плеера.


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