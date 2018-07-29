Компания Opera, выпускающая одноименный браузер, провела IPO
Норвежская компания Opera, которая выпускает одноименный браузер, провела IPO на американской бирже NASDAQ. В ходе выхода на биржу компании удалось привлечь $115 млн. Об этом пишет TechCrunch. , пишут
Первоначально цена за акцию составила $12, позже она выросла до более чем $14. Акции компании котируются под тикером OPRA.
Доля браузера на рынке далеко не такая большая, как у некоторых конкурентов. Но как пишет TechCrunch, это настолько большой рынок, что даже небольшой доли достаточно, чтобы зарабатывать и получать прибыль. Так, за 2017 год компания сгенерировала $128,9 млн выручки и показала чистую прибыль на уровне $6,1 млн.
Большую часть денег Opera получает от Google и Яндекс. Обе компании платят за то, чтобы их поисковие движки стояли в браузере по умолчанию в разных регионах. Также Opera зарабатывает на рекламе.
В целом у компании Opera около 182 млн пользователей. Они используют как минимум один продукт компании, среди которых — браузер для десктопа, несколько мобильных браузеров и приложение Opera News.
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26.07.2018 18:40