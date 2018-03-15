Семь проблемных лет: как Apple сделала из Siri неприятность вместо революции

Многие из бывших сотрудников впервые признались, что Apple представила технологию с iPhone 4s до ее полной готовности. Внутри подразделения по развитию Siri все еще бушевали споры: править существующие проблемы или легче начать разработку с нуля. Позже различные команды еще сильнее дистанцировались между собой, продолжая препираться, какой будет идеальная Siri: быстрым и аккуратным поисковиком информации или помощником в решении комплексных задач, пишут AIN.UA .

Сказалось и отсутствие лидера с четким видением — Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы через день после презентации Siri. Главной ошибкой бывшие работники Apple называют неспособность компании сломить закрытую корпоративную структуру и предоставить сторонним разработчикам доступ к Siri.

Большую часть времени (до 2017-го) подразделением Siri управлял Билл Стассиор, неприметный и тихий инженер, который перешел в компанию в 2012 году из Amazon. Его специализацией было распознавание речи, система обработки запросов на «естественном» языке и поисковые способности ассистента. Но в результате разные команды конкурировали между собой за ресурсы и внимание.

The Information кратко пересказывает историю разработки. Компания Siri Inc. появилась еще в 2007 году. Джобс обратил на них внимание в 2010 году. Поначалу идеальная версия Siri была такой — умный ассистент, который не просто отвечает владельцу, но и взаимодействует с окружающей средой. Например, способен не просто отыскать ближайший ресторан, но и заказать столик на нужное время. После встречи с CEO Apple команда проекта была невероятно воодушевлена. Стив предложил им реализовать весь потенциал Siri в гораздо больших масштабах. Компанию купили в 2010 году за $200 млн. К моменту релиза iPhone 4s состав команды увеличился с 24 до 100 человек.

Изначально на недельных совещаниях часто появлялся как сам Джобс, так и Скотт Форсталл, бывший топ-менеджер Apple и «отец» iPod . Он славился жесткой манерой общения. Но команде Siri нравилось взаимодействовать с Форсталлом — у него было четкое видение продукта и он очень много тестировал технологию. Но вскоре зашла речь о первых компромиссах. Из-за сжатых сроков изначальную идею сделать «App Store для ИИ» пришлось отложить в пользу фокуса на вещах, которые бы контролировала Apple . Тем не менее, Джобс обещал разработчикам, что они еще вернутся к работе со сторонними интеграциями. Однако его смерть положила конец тем планам, которые изначально строила команда Siri.

Внимание Форсталла стали поглощать другие проекты, вроде Apple Maps. Работу над голосовым ассистентом он вверил своему заместителю Ричарду Уильямсону. Он сделал несколько противоречивых решений. Например, настоял, чтобы Siri обновлялась раз в год, подобно iOS . Сотрудники были против и видели в проекте подобие онлайн-сервера. Хотя они трудились над серверной частью и улучшали стабильность платформы, архитектурных изменений в первый год она не претерпела. В комментарии The Information Уильямсон опроверг эту информацию.

Работа над оптимизацией Siri не утихала, потому что ее выкатили в незаконченном виде. К примеру, после работы над кодом одна из задач, требовавшая запуска 500 серверов, требовала всего 5 серверов. Параллельно с этим в руководстве проекта шли кадровые рокировки. Уильямсон говорит, что просил команду о разработке фреймворка SiriKit, но встречал отказ команды из-за «негибкости» софта. Следом по Siri ударила серия отставок, последовавшая за провальным релизом Apple Maps в iOS 6 — компанию покинули как Форсталл, так и Уильямсон.

Разногласия подогревало и то, как видел Siri руководитель подразделения Билл Стассиор. В отличие от Джобса и команды проекта, для которых идеалом было подобие виртуального ассистента из фильма Спайка Джонса «Она», Стассиор сфокусировался на поиске. Он инициировал поглощение поисковых стартапов и бросал на это силы разработчиков. Под капотом сервиса работали два разных поисковых движка, что давало непредсказуемые результаты и мешало оперативному развитию проекта. Часть запросов полагалась на старый, портированный еще из iTunes поисковик, другую обрабатывали технологии стартапа Topsy, купленного в 2013 году за $200 млн.

Не лучшей координации удалось достичь и по части восприятия речи. После недолгого совместного сотрудничества, в 2014 году работа разделилась. Запросами пользователей (то есть, «смыслом» фраз) занималась одна команда под руководством выходца из Microsoft , а другая работала над технологий распознавания речи. Вторым коллективом управлял Ануп Зинья, у которого сразу не сложились отношения с подопечными. Зинья просто не имел опыта в нужной сфере, он пришел из консалтинга McKinsey & Company. В результате он покинул Apple в 2016 году и сейчас работает в Facebook.

Стассиор же продолжал покупать для Siri новые стартапы — к примеру, систему адаптивного обучения VocalIQ. Кроме того, усилилась работа над машинным обучением.

Отдельного упоминания The Information заслужила умная колонка HomePod. Ее разработка якобы велась с 2012 без оглядки на работу умного ассистента. Команду HomePod познакомили с командой Siri лишь в 2015 году — через год после того, как Amazon представил Amazon Alexa. В результате к работе над HomePod оперативно подключились сотрудники Beats, аудиокомпании, купленной Apple за $3 млрд. Они работали над технологией шумоподавления и улучшением распознавания голосовых команд.

Главной проблемой Siri к тому времени все еще оставалось отсутствие поддержки сторонних сервисов. Изначально запланированный на 2012 год релиз SiriKit сместился на 2016-й, но все равно не спровоцировал нужного бума внимания разработчиков. Кроме того, у проекта та же беда — кадровые проблемы, поскольку его покидают важные инженеры и топ-менеджеры. Правда, полностью отрицать успехи Siri издание не собирается. В конце концов, среди всех конкурентов у ассистента больше всего локализаций (21 язык), а также он работает на полумиллиардах iPhone, обгоняя по популярности конкурентов.