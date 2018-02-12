Apple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложений
Apple сосредоточилась на увеличении надежности и производительности в iOS 12 по новым функциям.
Как стало известно, фирма также планирует запустить Animoji в FaceTime. Пользователи iOS смогут размещать виртуальные эмоджи на своих лицах, подобно фильтрам в Snapchat, Facebook и Instagram.
Новые функции программного обеспечения являются частью новой версии iOS под, сообщает Bloomberg.
Сообщается также, что в релиз будут включены универсальные приложения, работающие на iPhone, iPad и Mac.
Эти приложения похожи на работу Microsoft с Windows Universal Apps.
Хотя Apple планирует некоторые обновления программного обеспечения в этом году, похоже, что более крупные функции iOS не придут вовремя для iOS 12.
Владельцам iPad придется ждать до 2019 года значительных обновлений программного обеспечения.
Задержки являются частью того, что описывается как «внутренние перемены культуры» в Apple, что позволяет инженерам работать над новыми функциями без необходимости втискивать их в одно годовое обновление.
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12.02.2018 19:48