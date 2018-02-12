Apple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложений

Apple сосредоточилась на увеличении надежности и производительности в iOS 12 по новым функциям.

Как стало известно, фирма также планирует запустить Animoji в FaceTime. Пользователи iOS смогут размещать виртуальные эмоджи на своих лицах, подобно фильтрам в Snapchat, Facebook и Instagram.

Новые функции программного обеспечения являются частью новой версии iOS под, сообщает Bloomberg.

Сообщается также, что в релиз будут включены универсальные приложения, работающие на iPhone, iPad и Mac.

Эти приложения похожи на работу Microsoft с Windows Universal Apps.

Хотя Apple планирует некоторые обновления программного обеспечения в этом году, похоже, что более крупные функции iOS не придут вовремя для iOS 12.

Владельцам iPad придется ждать до 2019 года значительных обновлений программного обеспечения.