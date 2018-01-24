Apple выпустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri

Компания Apple выпустила iOS 11.2.5. Апдейт предназначен для iPhone, iPad и iPod touch и включает в себя поддержку HomePod и исправление некоторых ошибок.

Помимо этого, в iOS 11.2.5 Siri научилась зачитывать новости и включать новостные подкасты, но пока только в США , Великобритании и Австралии. Закрыта уязвимость, которая позволяла вывести из строя устройство одним сообщением в Messages. Также изменился интерфейс для управления музыкой в «Пункт управления».