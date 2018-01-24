Apple выпустила iOS 11.2.5 с поддержкой HomePod и новостями Siri

Компания Apple выпустила iOS 11.2.5. Апдейт предназначен для iPhone, iPad и iPod touch и включает в себя поддержку HomePod и исправление некоторых ошибок.

iOS 11.2.5

Помимо этого, в iOS 11.2.5 Siri научилась зачитывать новости и включать новостные подкасты, но пока только в США, Великобритании и Австралии. Закрыта уязвимость, которая позволяла вывести из строя устройство одним сообщением в Messages. Также изменился интерфейс для управления музыкой в «Пункт управления».

Апдейт iOS 11.2.5 пользователи iOS 11 могут установить «по воздуху» через приложение настроек.


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