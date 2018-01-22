Opera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузеры

По некоторым оценкам, более миллиарда человек по всему миру являются жертвами скрытого майнинга, который приводит к перегреву устройств, замедлению их работы и более быстрой разрядке батареи. В связи с этим компания Opera Software посчитала необходимым внедрение встроенной защиты от скрытого майнинга в свои мобильные продукты.

Новая функция защиты от майнинга криптовалют активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini и Opera для Android. Блокировщик рекламы может быть включен в настройках, после чего он автоматически определит и заблокирует скрипты для майнинга в коде той или иной веб-страницы.

Ян Стандаль (Jan Standal), вице-президент по продуктовому маркетингу Opera:

«Рядовому пользователю, посещающему тот или иной веб-ресурс, невозможно определить, существует ли риск скрытого майнинга на его мобильном устройстве. Но даже одна веб-страница, использующая скрипт для майнинга и оставленная в браузере смартфона открытой, может «съесть» до четырех с половиной часов зарядки батареи. Вот почему мы решили внедрить функцию защиты от майнинга еще и в мобильные браузеры».

Чтобы пользователи могли легко определить, защищен ли их браузер от несанкционированного криптомайнинга, Opera создала специальный сайт www.cryptojackingtest.com, на котором можно за считанные секунды проверить, существует ли угроза майнинга для смартфона или десктопного компьютера пользователя.

Браузер Opera Mini доступен для загрузки в App Store и Google Play, а Opera для Android – в Google Play.

Напомним, в в конце декабря Opera сообщила о добавлении защиты от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. В бета-версии браузера Opera 50 была реализована встроенная защита от майнеров криптовалют под названием NoCoin.

 


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