Opera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузеры

По некоторым оценкам, более миллиарда человек по всему миру являются жертвами скрытого майнинга, который приводит к перегреву устройств, замедлению их работы и более быстрой разрядке батареи. В связи с этим компания Opera Software посчитала необходимым внедрение встроенной защиты от скрытого майнинга в свои мобильные продукты.

Новая функция защиты от майнинга криптовалют активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini и Opera для Android. Блокировщик рекламы может быть включен в настройках, после чего он автоматически определит и заблокирует скрипты для майнинга в коде той или иной веб-страницы.

Ян Стандаль (Jan Standal), вице-президент по продуктовому маркетингу Opera:

«Рядовому пользователю, посещающему тот или иной веб-ресурс, невозможно определить, существует ли риск скрытого майнинга на его мобильном устройстве. Но даже одна веб-страница, использующая скрипт для майнинга и оставленная в браузере смартфона открытой, может «съесть» до четырех с половиной часов зарядки батареи. Вот почему мы решили внедрить функцию защиты от майнинга еще и в мобильные браузеры».

Чтобы пользователи могли легко определить, защищен ли их браузер от несанкционированного криптомайнинга, Opera создала специальный сайт www.cryptojackingtest.com , на котором можно за считанные секунды проверить, существует ли угроза майнинга для смартфона или десктопного компьютера пользователя.

Браузер Opera Mini доступен для загрузки в App Store и Google Play, а Opera для Android – в Google Play.

Напомним, в в конце декабря Opera сообщила о добавлении защиты от скриптов для майнинга криптовалют в свои десктопные продукты. В бета-версии браузера Opera 50 была реализована встроенная защита от майнеров криптовалют под названием NoCoin.