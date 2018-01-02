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Чем недовольны украинские программисты: результаты опроса Сложности с профессиональным ростом. Среди типичных комментариев на эту тему (опрос проводился анонимно): «Никто не заботится ростом. Как читал для себя в свободное время, так и читаешь. И на трешевом позднем багфиксе далеко не вырастешь»; «Работаю уже 2 года. На данный момент роста уже почти нет. Больше использую имеющиеся знания для выполнения работы, нежели учусь, чтобы выполнять работу. Почти ничего нового»; «Мой профессиональный рост, в основном — моя забота. Иногда бывают тренинги, но попасть на них — тот еще квест».

Среди типичных комментариев на эту тему (опрос проводился анонимно): «Никто не заботится ростом. Как читал для себя в свободное время, так и читаешь. И на трешевом позднем багфиксе далеко не вырастешь»; «Работаю уже 2 года. На данный момент роста уже почти нет. Больше использую имеющиеся знания для выполнения работы, нежели учусь, чтобы выполнять работу. Почти ничего нового»; «Мой профессиональный рост, в основном — моя забота. Иногда бывают тренинги, но попасть на них — тот еще квест». Некомфортные условия труда. IT-специалисты жалуются на устаревшую технику, системы кондиционирования, неудобные рабочие места. Среди типичных комментариев: «Open space — и этим все сказано. Ни шкафа, ни тумбочки. Личные вещи приходится складывать на системном блоке»; «Офис в плохом районе, питьевая вода из крана, ужасный кофе, часто нет молока на кухне, проблемы с отоплением, с парковкой, медленный PC»; «Множество проблем не решается годами: шум в ОС, вечно занятые переговорки, весной/осенью холодно (нет отопления), очень высокий уровень СО2 (приточную вентиляцию сделать не могут), столовая в опенспейсе (особенно „круто“ работать, когда кто-то греет рыбу в микроволновке)».

IT-специалисты жалуются на устаревшую технику, системы кондиционирования, неудобные рабочие места. Среди типичных комментариев: «Open space — и этим все сказано. Ни шкафа, ни тумбочки. Личные вещи приходится складывать на системном блоке»; «Офис в плохом районе, питьевая вода из крана, ужасный кофе, часто нет молока на кухне, проблемы с отоплением, с парковкой, медленный PC»; «Множество проблем не решается годами: шум в ОС, вечно занятые переговорки, весной/осенью холодно (нет отопления), очень высокий уровень СО2 (приточную вентиляцию сделать не могут), столовая в опенспейсе (особенно „круто“ работать, когда кто-то греет рыбу в микроволновке)». Не всегда грамотный проектный менеджмент. Среди типичных критических комментариев на эту тему: «Все держится на „рядовых“ сотрудниках. Менеджеры чаще всего выполняют лишь административную функцию и часто без технического бекграунда (бывшие тестеры)»; «Решения менеджмента не всегда понятны, особенно что касается времени и готовности выпуска нового продукта. Недостаточное информирование сотрудников о новом продукте. Большая текучка в команде саппорта, команда не справляется, новые сотрудники только закрывают „дыры“, образовавшиеся от ушедших коллег»; «Абсолютно бестолковый менеджер в данный момент руководит отделом. Ничего хорошего, кроме урезания бонусов и придумывания названий для команд, он не сделал».

Среди типичных критических комментариев на эту тему: «Все держится на „рядовых“ сотрудниках. Менеджеры чаще всего выполняют лишь административную функцию и часто без технического бекграунда (бывшие тестеры)»; «Решения менеджмента не всегда понятны, особенно что касается времени и готовности выпуска нового продукта. Недостаточное информирование сотрудников о новом продукте. Большая текучка в команде саппорта, команда не справляется, новые сотрудники только закрывают „дыры“, образовавшиеся от ушедших коллег»; «Абсолютно бестолковый менеджер в данный момент руководит отделом. Ничего хорошего, кроме урезания бонусов и придумывания названий для команд, он не сделал». Недостатки компенсационного пакета. В этой категории сотрудники жаловались на зарплаты, социальный пакет, отпуск, корпоративы, курсы и т.д. Среди типичных комментариев: «Нет страховки, языковые курсы в обеденное время и покрываются компанией на 50%»; «Отпуск 15 дней. Нет страховки и тому подобного»; «Уровень зарплат ниже среднего по рынку. Кроме того, уровень навыков сознательно занижается на собеседовании для занижения зарплат. Курсы, парковка, спортзал и налоги частично (иногда на 50%) оплачивает сотрудник. Премии отсутствуют. При увольнении требуют вернуть стоимость медстраховки».

В этой категории сотрудники жаловались на зарплаты, социальный пакет, отпуск, корпоративы, курсы и т.д. Среди типичных комментариев: «Нет страховки, языковые курсы в обеденное время и покрываются компанией на 50%»; «Отпуск 15 дней. Нет страховки и тому подобного»; «Уровень зарплат ниже среднего по рынку. Кроме того, уровень навыков сознательно занижается на собеседовании для занижения зарплат. Курсы, парковка, спортзал и налоги частично (иногда на 50%) оплачивает сотрудник. Премии отсутствуют. При увольнении требуют вернуть стоимость медстраховки». Недостаточное признание результатов труда. Среди типичных комментариев: «Нет прозрачности в пересмотре зарплат. Нет понимания того, что ты можешь сделать, чтобы зп могла быть пересмотрена в плюс. Практически отсутсвует какой-либо карьерный рост»; «Нету похвалы со стороны начальства или понятия, что для них будет круто или что они хотят».

Среди типичных комментариев: «Нет прозрачности в пересмотре зарплат. Нет понимания того, что ты можешь сделать, чтобы зп могла быть пересмотрена в плюс. Практически отсутсвует какой-либо карьерный рост»; «Нету похвалы со стороны начальства или понятия, что для них будет круто или что они хотят». Недостатки в общении с руководством. Украинским IT-сотрудникам, судя по комментариям, не хватает прямой коммуникации с руководством, четкой постановки задач и своевременного фидбека. Среди комментариев: «Какое еще руководство? У нас скрам!»; «В компании плоская структура, из-за чего не совсем понятны зоны ответственности. Отсутствие строгой иерархии и демократия в компании также приводят к неэффективной организации рабочего процесса».

Украинским IT-сотрудникам, судя по комментариям, не хватает прямой коммуникации с руководством, четкой постановки задач и своевременного фидбека. Среди комментариев: «Какое еще руководство? У нас скрам!»; «В компании плоская структура, из-за чего не совсем понятны зоны ответственности. Отсутствие строгой иерархии и демократия в компании также приводят к неэффективной организации рабочего процесса». Сложности в общении с коллегами. Среди типичных жалоб: «Очень наигранная доброжелательность. Впечатление, что все улыбаются и ужас какие добрые, но на деле все совершенно не так. Подставлять и увольнять тебя будут с такой же улыбкой и доброжелательностью»; «Существует практика доносов, очень тяжело узнать обратную связь»; «Общение только в рамках работы. Все запросы к другим службам только через Jira». Напомним, ранее мы публиковали результаты исследования, проведенного Львовским IT-кластером совместно с социологическим агентством «Фама», в ходе которого замерялся экономический эффект, который IT-отрасль оказывает на смежные отрасли в регионе. В ходе исследования замерялось, сколько денег IT-специалисты тратят на питание, развлечения, конференции, туризм, куда инвестируют средства, сколько купили квартир и автомобилей, пишут AIN.UA .

Ольга Карпенко, AIN

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