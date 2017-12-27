В браузер Opera добавили встроенную защиту от майнинга криптовалют

Браузер Opera стал первым из популярных браузеров, куда разработчики встроили дефолтный блокировщик майнеров. О том, как программы-майнеры паразитируют на ресурсах пользователя, подгружаясь из браузера без ведома владельца устройства, мы детально рассказывали ранее. , пишут AIN.UA

«Ваш процессор работает на 100% мощности, кулер сходит с ума без причин — все это могут быть признаки того, что кто-то использует ваш компьютер, чтобы добывать криптовалюту», — предупреждают в компании. В релиз-кандидате версии Opera 50 есть встроенный блокировщик майнера NoCoin. Уже сейчас доступны версии для Windows, macOS и Linux (полный перечень версий браузера и ссылок на их загрузку есть в официальном блоге компании ).

Найти и включить блокировщик можно в основном разделе настроек, в подразделе, посвященном блокировке контента и рекламным фильтрам: