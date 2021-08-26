Сваты: Людмила Артемьева ушла на пенсию

Людмила Артемьева полюбилась огромному количеству зрителей благодаря роли городской интеллигентки Ольги Ковалевой. Актриса стала настоящей всенародной любимицей, как и другие звезды успешного ситкома "Сваты". Стало известно, что артистка приняла решение уйти на пенсию и закончить свою актерскую карьеру.

Поклонники были вне себя от счастья, узнав, что 7 сезон популярного юмористического сериала "Сваты", наконец, досняли. Этого ждали не только зрители, но и сами актеры несколько лет. Оказывается, в финальном сезоне на экране не появится всеми любимая Ольга Ковалева. Отсутствие Людмилы Артемьевой в картине подтвердил ее коллега по съемкам, актер Федор Добронравов.

По мнению Татьяны Кравченко, исполнившей роль Валюхи Будько, актриса ушла из сериала из-за слишком низкого гонорара, который платили за съемки. По некоторым сообщениям в прессе, место ее героини займет свекровь Жени Ковалевой – Кейт, мама ее американского жениха. Ее зрители уже видели в нескольких коротких сценах ранее.

Поклонники приняли решение Людмилы Артемьевой с уважением, пожелав актрисе успехов. Кто-то засомневался в новостях, отметив, что информация об уходе актрисы на пенсию распространяется с фейковых источников и правдой не является.

Напомним, в Сети восхищаются редким фото Анны Кошмал из “Сватов“.