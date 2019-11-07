Киевлянину, выстрелившему в соседа, предъявили подозрение в покушении на убийство

Пострадавшего госпитализировали.

Киевлянину, выстрелившему в соседа, предъявили подозрение в покушении на убийство
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Национальная полиция сообщила о подозрении 48-летнему киевлянину, который выстрелил в соседа во время ссоры на лестничной площадке. Ему вменяют покушение на убийство - ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила прокуратура Киева.

Инцидент произошел вечером 6 ноября в доме №2а на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева.

Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями сделал два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Пострадавшего госпитализировали.

По словам жителей дома, мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги. К тому же выяснилось, что он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника. Когда же соседи пришли разбираться с нарушителем, он открыл стрельбу.

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