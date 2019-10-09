ГБР завершает расследование об убийстве Кирилла Тлявова

Ружье, из которого застрелили ребенка еще не найдено, но этот факт не повлияет на квалификацию преступления.

Расследование об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области находится на завершающем этапе. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результатов последних экспертиз, но события того дня установлены следователями ГБР поминутно", - сказал Труба.

Несмотря на это, ружье из которого был застрелен ребенок – еще не найдено, но этот факт не повлияет на квалификацию преступления и на принятие решения в этом производстве. "Мы продолжаем искать оружие. В этом направлении следователи и оперативные сотрудники не остановили свою работу", - отметил директор Бюро.

В рамках расследования этого дела, также было проведено более 30 обысков и негласные розыскные мероприятия. По словам Трубы, у следствия еще есть время, пока завершается проведение экспертиз.

"Мы надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств совершенного преступления мы все-таки найдем это оружие. Надеюсь, что в ноябре 2019 года мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрение, окончательно определим квалификацию каждого участника, поскольку всем понят но, что потерпевший погиб от одной пули. То есть пуля одного из участников случившегося", - сказал Труба.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. Мальчик умер в больнице через три дня.

Ранее двум подозреваемым в причастности к убийству Кирилла также продлили арест до 28 сентября. Решение было принято 26 июля по ходатайству прокуратуры. 25 июля суд продлил срок домашнего ареста до 1 октября, третьему подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11 класса.

Всего сообщено о подозрении четырем фигурантам. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убийство ребенка должны понести пятеро человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая оружие.

20 августа Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего сотрудника полиции Владимира Петровца - одного из подозреваемых в деле о смерти ребенка.