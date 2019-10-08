ФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США

Мужчину посадили за три убийства, но в заключении он признался еще в 90.

Фото: fbi.gov

Федеральное бюро расследований признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США .

Об этом говорится на сайте ФБР.

79-летний мужчина был арестован арестован в 2012 и осужден в 2014 году к трем пожизненным срокам без права помилования за три убийства. Однако будучи под следствием Литтл признался, что совершил 93 убийства в период с 1970 по 2005 годы. Большинство из них удалось подтвердить.

В основном он убивал уязвимых женщин, зачастую наркозависимых и тех, кто занимался проституцией. Это позволило ему долго избегать наказания - тела жертв нередко не удавалось опознать, уголовные дела оставались нераскрытыми. Некоторых жертв вообще никогда не находили.

Литтл не был законопослушным гражданином и время от времени его задерживали полицейские. В 2012 году его доставили в Калифорнию после задержания в другом штате по обвинению, связанном с наркотиком. В Лос-Анджелесе полиция сопоставила ДНК Литтла с материалом, обнаруженным на телах трех женщин, убийство которых оставалось нераскрытым с конца 1980-х годов. Во всех трех случаях женщин избили и задушили. Впоследствии ФБР обнаружило множество других убийств с похожим почерком.

Сейчас убийца содержится в техасской тюрьме, где, скорее всего, и закончит свою жизнь.