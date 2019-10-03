Экоактивисты в Лондоне залили минфин фальшивой кровью

Трое мужчин и одна женщина были арестованы.

Экоактивисты в Лондоне залили минфин фальшивой кровью
Фото: скрин видео ВВС

Экоактивисты залили бутафорской кровью 100-летние здание Казначейства в Лондоне. Протестующие воспользовались шлангом от старой пожарной машины, но быстро потеряли контроль над мощной струей жидкости.

Около 1800 литров красной жидкости было вылито у главного входа, передает ВВС.

Представитель полиции сообщил, что трое мужчин и одна женщина были арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления.

Напомним, в апреле противники изменений климата захватили Музей естествознания в Лондоне. Почти сто человек улеглись на пол под скелетом синего кита в одном из музейных залов.

Ранее члены движения Extinction Rebellion перекрывали мосты, разливали искусственную кровь на Даунинг-стрит, пикетировали штаб-квартиру Би-би-си и раздевались в парламенте.

Активисты заявляют, что они хотят добиться снижения вредных выбросов в атмосферу к 2025 году под контролем общественности, а также требуют от правительства "говорить правду об изменении климата".

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