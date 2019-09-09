Подозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изоляторе

Мужчину обвиняли в пытках собственных детей.

Подозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изоляторе
Фото: Сергей Нужненко

Подозреваемый в пытках детей и распространении детского порно покончил жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания в Виннице. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"7 сентября Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и пытках своих малолетних детей. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне", - говорится в сообщении.

Сотрудники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь и вызвали скорую помощь, но мужчина скончался.

Государственное бюро расследований проведет проверку законности действий работников изолятора.

Погибшего обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал без права залога мужчину, продававшего порно со своими детьми.

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