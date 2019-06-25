ГБР объявило подозрение охраннику супермаркета за убийство посетителя

Во время драки посетитель ударил охранника ножом и пытался сбежать.

ГБР объявило подозрение охраннику супермаркета за убийство посетителя
Харьковский супермаркет "Рост"
Фото: rost.kharkov.ua

Следователи Полтавского территориального управления Госбюро расследований сообщили о подозрении в умышленном убийстве охраннику супермаркета, который застрелил посетителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый - сотрудник взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области.

Трагедия произошла 5 декабря 2018 года в супермаркете "Рост". Один из посетителей магазина отказывался оплачивать товар. Охрана завела мужчину в подсобное помещение до приезда полиции, однако в подсобке возникла драка. Посетитель нанес охраннику несколько ударов ножом и сбежал.

Во время погони охранник дважды выстрелил в посетителя и ранил его. Той же ночью пострадавший умер в больнице. Охраннику тоже понадобилась помощь медиков, он перенес операцию.

В ГБР отмечают, что сотрудника полиции обоснованно подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника согласно ст. 118 Уголовного кодекса Украины. А также в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении правоохранителем действий, выходящих за пределы его прав или полномочий с применением насилия согласно ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Если вину сотрудника полиции охраны докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.


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