В Доброполье сгорел амфитеатр в сквере-победителе конкурса архитектуры и урбанистики

Активисты уже ищут средства для реконструкции амфитеатра.

В Доброполье в Донецкой области сгорел деревянный амфитеатр в «Сквере 21» на ул. Фестивальной, который победил во всеукраинском конкурсе архитектуры и урбанистики. Об этом сообщается на сайте «Донецкие новости».

Фото: Сквер 21ФБ

Пожар произошел сегодня ночью. В 00:25 он был локализирован и в 1:05 ликвидирован. Причину возникновения пожара еще устанавливают.

Фото: Сквер 21ФБ

На фейсбуке сквера, активисты уже выразили готовность восстанавливать амфитеатр. «Есть предложение собрать деньги на материалы через Спильнокошт. Это может стать поводом для настоящего единения общины. Надо восстанавливать репутацию города!», - говорится в сообщении.

Фото: Сквер 21ФБ

Неделю назад этот сквер занял третье место в номинации «Урбанистическое пространство и ландшафт» на конкурсе Ukrainian Urban Awards.

Фото: Сквер 21ФБ

Над созданием проекта работала команда «Город-сад», команда UCBI - Украинская инициатива укрепления общественного доверия, местные жители и представители органов власти. «Мы вложили душу в этот клочок земли на Востоке», - отметила руководительница команды «Город-сад» Женя Кулеба на фейсбуке. Она ткже отметила, что очень расстроена фактом пожара и не исключает того, что это мог быть поджог.

В сквере проходили выставки, кинопоказы, встречи местных жителей.

Напомним, в августе прошлого года в Запорожье подрядчики компании "Ленд Дивелопмент" под присмотром «титушек» уничтожили сквер Яланского, спилив 500 деревьев.

Участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы "Ленд Дивелопмент", принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр.


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