Полицейским из Переяслава-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство"

Двум полицейским, смертельно ранившим пятилетнего мальчика, изменят квалификацию преступления на "умышленное убийство".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"5-летний мальчик Кирилл стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяслав-Хмельницком, которые развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым.

В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - написал Луценко в фейсбуке.

Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей, отметил генпрокурор.

Юрий Луценко выразил соболезнования родителям и родным ребенка.

2 июня следователем Государственного бюро расследований полицейским было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

3 июня прокуратура Киевской области изменила подозрение по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств и приняла решение о дополнении имеющейся квалификации содеянного ими преступления еще и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса. Прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте, хотя после стрельбы полицейские скрывались.