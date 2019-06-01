"Чернобыль" возглавил рейтинг IMDb

Мини-сериал обошел даже "Игру престолов".

"Чернобыль" возглавил рейтинг IMDb
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

Мини-сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» (оба сняты для HBO) в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb). Об этом свидетельствует рейтинг IMDb, формирующийся на основе оценок зрителей.

«Чернобыль» на первом месте с оценкой 9,6 балла из 10. На второй месте — документальный сериал «Планета Земля 2» (9,5 балла) на третьем — сериал о Второй мировой войне «Братья по оружию» с 9,4 балла.

У «Игры престолов» также 9,4 балла, но она занимает шестое место. Перед ней в рейтинге находятся первая часть «Планеты Земля» и «Во все тяжкие» (по 9,4 балла).

«Чернобыль» — мини-сериал из пяти частей, посвященный взрыву атомного реактора на Чернобыльской АЭС. Пока показали первые четыре эпизода, премьера последнего состоится 4 июня.

Накануне украинский драматург Павел Арье заметил в "Чернобыле" сцену, очень похожую на фрагмент из его пьесы "В начале и в конце времен" и заявил о возможном плагиате.


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