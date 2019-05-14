Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"

В ночь на среду, 15 мая, в Тель-Авиве определились победители первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

По итогам голосования в финал прошли 10 из 17 стран - Греция, Беларусь , Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

В первом полуфинале должна была выступать и представительница Украины Maruv. Однако после скандала, вызванного запланированными гастролями в РоSSии победительницы национального отбора, наша страна отказалась от участия в нынешнем "Евровидении".

В связи с этим украинцы в 2019 году не голосуют и не могут повлиять на исход песенного конкурса.

Второй полуфинал конкурса в Израиле состоится 16 мая, финал - 18 мая.