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"Евровидение-2019" стартовало в Израиле Украина в конкурсе участие не принимает. В Израиле стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019". Прямая трансляция церемонии открытия осуществляется на официальном YouTube-канале конкурса. 64-й песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве. Полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.

LB.ua

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