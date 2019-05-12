Новостей.COM ⇒
2019-05-12
"Евровидение-2019" стартовало в Израиле
Украина в конкурсе участие не принимает.
В Израиле стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019".
Прямая трансляция церемонии открытия осуществляется на официальном YouTube-канале конкурса.
64-й песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве.
Полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая.
Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
«« В Сарнах в гараже сгорели двое людей
12.05.2019 16:45
12.05.2019 16:45
Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать »»
12.05.2019 21:24
12.05.2019 21:24
←+Ctrl+→