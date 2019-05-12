"Евровидение-2019" стартовало в Израиле

Украина в конкурсе участие не принимает.

В Израиле стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Прямая трансляция церемонии открытия осуществляется на официальном YouTube-канале конкурса.

64-й песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве.

Полуфиналы "Евровидения-2019" состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая.

Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.


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