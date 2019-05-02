На Волыни суд приговорил "телефонного хулигана" к 2,5 годам тюрьмы

22-летний мужчина сообщил о минировании сервисного центра МВД.

На Волыни суд приговорил
Фото: runews.su

Ковельский горрайонный суд Волынской области приговорил к 2,5 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год 22-летнего мужчину, сообщившего о минировании сервисного центра Министерства внутренних дел в Ковеле. Об этом сообщает региональное управление полиции.

В марте мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в сервисном центре в Ковеле произойдет взрыв. Правоохранители провели эвакуацию всех сотрудников и посетителей сервисного центра и прилегающих зданий и провели поиск взрывоопасных предметов.

Взрывчатка обнаружена не была.

По данному факту правохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ранее Рожищенский районный суд Волынской области приговорил к 3 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год гражданина, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании автостанции в Волынской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический проводВ Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"
Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцуПолиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу
Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фотоПод Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
На экраны выходит короткометражный фильм о зоне отчуждения "Полесское. Послечувство"На экраны выходит короткометражный фильм о зоне отчуждения "Полесское. Послечувство"
Блок рекламы


Похожие новости
Киевский грабитель-"спайдермэн" получил семь лет тюрьмыКиевский грабитель-"спайдермэн" получил семь лет тюрьмы
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
Киевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудованияКиевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудования
Во Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат КалашниковаВо Львовской области солдат получил 5 лет тюрьмы за украденный у сослуживца автомат Калашникова
Житель Кагарлыка получил два года тюрьмы за избиение полицейского стуломЖитель Кагарлыка получил два года тюрьмы за избиение полицейского стулом
Житель Полтавской области получил шесть лет тюрьмы за издевательство над котомЖитель Полтавской области получил шесть лет тюрьмы за издевательство над котом
Азербайджанец получил 11 лет тюрьмы за убийство военного в киевском ресторанеАзербайджанец получил 11 лет тюрьмы за убийство военного в киевском ресторане
В сельской школе на Волыни после урока физкультуры умерла первоклассницаВ сельской школе на Волыни после урока физкультуры умерла первоклассница
Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил военного и ранил таксиста в КиевеСуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил военного и ранил таксиста в Киеве
Обвиняемого в организации покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости