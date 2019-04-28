Христиане восточного обряда отмечают Пасху
В Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ.
28 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху, один из самых важных праздников в христианстве.
Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В Пасху совершается особо торжественное богослужение с литургией. Его проводят обычно ночью или ранним утром - с рассветом.
Корреспондент LB.ua посетил Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь в Киеве во время освящения пасхальных корзин.
Ранее сообщалось, что в Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение Православной церкви Украины. Его возглавил глава ПЦУ митрополит Епифаний.
Безопасность на Пасху и майские праздники в Украине будут обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей и семь тысяч сотрудников ГосЧС. В Киеве возле храмов на Пасху дежурят 1500 правоохранителей.
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Общество
28.04.2019 10:53