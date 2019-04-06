Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО

Апелляционный суд вернул дело Зайцевой и Дронова в суд первой инстанции.

Фото: Дмитрий Удачин

Харьковские правозащитники побывали в камере №400, где сейчас находится Елена Зайцева - виновница смертельного ДТП в центре Харькова.

В камере, кроме Зайцевой, находятся еще три женщины. В помещении есть телевизор, электрочайник, санузел и средства личной гигиены. Об этом сообщил член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Дмитрий Удачин

Напомним, 28 февраля 2019 года Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в гибели шестерых людей во время ДТП на улице Сумской, в котором погибли 6 человек.

26 марта Елена Зайцева поменяла адвоката и подала апелляцию. 4 апреля дело Дронова и Зайцевой вернули в суд первой инстанции.


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