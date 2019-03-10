На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево
Ребенок погиб.
В Виннице 11-летняя девочка погибла в результате падения дерева. Об этом сообщили в Нацполиции области.
Трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").
Напомним, сегодня ночью из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.
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