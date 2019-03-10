На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево

Ребенок погиб.

На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево
На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево
Фото: vinnitsa.info

В Виннице 11-летняя девочка погибла в результате падения дерева. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

Напомним, сегодня ночью из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Виннице от кори умер восьмимесячный ребенокВ Виннице от кори умер восьмимесячный ребенок
Подозреваемый в убийстве семьи в Виннице арестован без права залогаПодозреваемый в убийстве семьи в Виннице арестован без права залога
Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отецПодозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
В Виннице эвакуировали школу из-за распыленного перцового баллончика
В Харькове полиция спасла годовалого ребенка от матери, поившей девочку пивомВ Харькове полиция спасла годовалого ребенка от матери, поившей девочку пивом
В Виннице задержали велосипедиста, стрелявшего по патрульным
В Виннице мужчина заказал убийство бывшей жены через интернетВ Виннице мужчина заказал убийство бывшей жены через интернет
Прокуроры не пришли на апелляцию по делу Островского, сбившего девочку на переходеПрокуроры не пришли на апелляцию по делу Островского, сбившего девочку на переходе
Последние новости
Подгружаем последние новости