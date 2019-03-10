Новостей.COM ⇒ Общество

На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево Ребенок погиб. На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево Фото: vinnitsa.info В Виннице 11-летняя девочка погибла в результате падения дерева. Об этом сообщили в Нацполиции области. Трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала. "В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции. Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай"). Напомним, сегодня ночью из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. Поврежден автомобиль, люди не пострадали.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.