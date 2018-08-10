На юге Калифорнии арестовали поджигателя лесов

Суд отправил его под арест с залогом 1 млн долларов.

На юге Калифорнии арестовали поджигателя лесов
Фото: donnews.ru

На юге Калифорнии в США по подозрению в умышленном поджоге лесов арестован 51-летний Форрест Гордон Кларк.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Именно его полиция считает виновником возгорания в горах южной Калифорнии. Этот очаг - один из трех эпицентров калифорнийских пожаров - получил название "Святой", потому что пламя на этом участке вздымается до небес, напоминая библейский огонь. "Святой" уже уничтожил более 9,6 тыс. акров леса.

Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и назначил сумму возможного залога - 1 млн долларов.

Как сообщали официальные лица округа Ориндж, Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. "Это место будет сожжено" - говорилось в письме.

Власти говорят, что поджог, совершенный Кларком, стал финалом его многолетнего спора с соседями. Огонь уничтожил все 12 близлежащих домов, кроме дома самого Кларка.

При задержании Кларк оказал сопротивление, поэтому ему были предъявлены обвинения не только в поджоге, но также в терроризме и сопротивлении при аресте.

Напомним, в этом году лесные пожары в Калифорнии стали самыми сильными в истории. По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата, пожар охватил 600 тысяч акров и продолжает расширяться. Пока пожарные контролируют около 5% всей площади возгорания из-за крайне высокой температуры. Власти рассчитывают, что после небольшого похолодания в выходные пожарные смогут работать активнее.

У пожаров этого года есть три мощнейших очага - "Комплекс Мендосино", "Карр" и "Святой" (именно это возгорание произошло по вине Кларка, как считает полиция).

Напомним, в прошлом году называемый пожар "Томас" в южной Калифорнии, который начался 4 декабря, оставил после себя более 110 тысяч гектаров выжженной земли.


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