Убийство 22-летнего водителя полицией привело к беспорядкам во Франции

Местные жители забросали полицейских "коктейлями Молотова".

Убийство 22-летнего водителя полицией привело к беспорядкам во Франции
Фото: ouest-france.fr

Массовые беспорядки начались во французском Нанте после того, как сотрудники полиции застрелили мужчину, который отказался предоставлять документы и попытался скрыться от полиции. Об этом пишет Ouest-France.

По данным газеты, накануне вечером патрульные попросили у водителя предъявить чек за оплату парковки и документы. Однако мужчина не отреагировал на просьбу полицейских, после чего попытался скрыться. Правоохранители открыли огонь без предупреждения, в результате чего водитель получил ранения, а через несколько часов скончался.

Издание Le Parisien сообщает, что убитым оказался 22-летний Мамаду Д. Он получил ранения шеи, пуля задела сонную артерию. Ранее, как отмечает газета, убитый привлекался за кражу и торговлю наркотиками.

После смерти мужчины в одном из районов города группа местных жителей построила баррикады и начала забрасывать полицейских "коктейлями Молотова". В результате беспорядков загорелись три автомобиля и небольшой торговый центр. Кроме того, в районе происшествия были слышны несколько взрывов. Полицейские в ответ на действия жителей применили слезоточивый газ.

Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

Напомним, зимой во Франции произошло несколько драк в продуктовых магазинах из-за скидки на кондитерские изделия.


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