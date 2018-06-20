В Lucasfilm решили приостановить съемки спин-оффов к "Звездным войнам"

Фильм про Хана Соло не показал ожидаемых результатов в прокате.

Компания Lucasfilm, которая сейчас является частью Disney, приостанавливает производство спин-оффов к "Звездным войнам".

Как сообщает издание Collider, решение было принято после выхода двух таких фильмов-ответвлений от основной саги: "Изгой один" и "Соло: Звездные войны. История".

В частности, сборы фильма о Хане Соло, который вышел в мае этого года, не удовлетворили компанию. При бюджете, который оценивается приблизительно в 250 млн долларов (плюс 150 млн долларов на промо-кампанию), фильм собрал чуть больше 340 млн долларов в мировом прокате.

"Звездные войны: Последние джедаи" Райана Джонсона, которые вышли в декабре прошлого года, собрали чуть больше 1,3 млрд долларов.

Так, на заморозку, как минимум, поставили проект фильма о Боба Фетте, который должен был снимать Джеймс Мэнголд ("Логан"). Кроме того, ходили слухи, что студия разрабатывает отдельный фильм об Оби-Ван Кеноби, учителе Люка Скайуокера. Очевидно, этот проект также отложат.

Collider пишет, что студия пересмотрит концепцию антологии "Звездных войн". Ранее Disney анонсировал, что будет выпускать по одному фильму из вселенной "ЗВ" в год, и пока этого обещания придерживался – с 2015 года вышло четыре фильма. 9-й эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 году. Снимает его Джей Джей Абрамс .

Напомним, фильм "Соло: Звездные войны. История" вышел в прокате в мае этого года. Главную роль сыграл Олден Эренрайк, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Пол Беттани. В украинском прокате фильм, согласно данным Box Office Mojo, собрал чуть больше 18 млн грн (700 тыс долларов).