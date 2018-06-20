Одесситка получила 10 лет тюрьмы за попытку зарезать знакомую

Женщина признана виновной в покушении на убийство, совершенном повторно.

Одесситка получила 10 лет тюрьмы за попытку зарезать знакомую

Суд Одессы приговорил местную жительницу к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за попытку зарезать знакомую.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства ее вина была доказана в полном объеме. Женщина признана виновной в покушении на убийство, совершенном повторно. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное убийство.

Сообщается, что в январе 2017 года осужденная поссорилась со своей знакомой и ударила ее ножом в грудь. Пострадавшую удалось спасти лишь благодаря своевременной медицинской помощи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции Одессы.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный напал с ножом и огнетушителем на сотрудницу ветклиники.


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