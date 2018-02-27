Суд арестовал организатора бот-сети Avalanche
Сбежавшего Капканова полиция задержала накануне в Киеве.
Геннадий Капканов, подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche, арестован Октябрьским районным судом Полтавы.
Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции.
"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Других деталей не сообщается.
Ранее сообщалось, что сбежавшего подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche полиция снова задержала в Киеве в воскресенье, 25 февраля.
Киберполиция отмечает, что сеть "Аваланш" действовала в течение семи лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.
Напомним, 30 ноября 2016 года правоохранители провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети и в Полтаве задержали организатора - 33-летнего местного жителя Геннадия Капканова. 1 декабря Октябрьский районный суд Полтавы отказался арестовать задержанного и он сбежал. Капканов был объявлен в международный розыск.
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