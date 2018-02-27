Суд арестовал организатора бот-сети Avalanche

Сбежавшего Капканова полиция задержала накануне в Киеве.

Геннадий Капканов, подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche, арестован Октябрьским районным судом Полтавы.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции.

"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Других деталей не сообщается.

Ранее сообщалось, что сбежавшего подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche полиция снова задержала в Киеве в воскресенье, 25 февраля.

Киберполиция отмечает, что сеть "Аваланш" действовала в течение семи лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

Напомним, 30 ноября 2016 года правоохранители провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети и в Полтаве задержали организатора - 33-летнего местного жителя Геннадия Капканова. 1 декабря Октябрьский районный суд Полтавы отказался арестовать задержанного и он сбежал. Капканов был объявлен в международный розыск.