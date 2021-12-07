В ВОЗ считают неэффективным переливание плазмы от переболевших ковидом

Исследования свидетельствуют, что это "не улучшает выживаемость и не снижает потребности в механической вентиляции".

В ВОЗ считают неэффективным переливание плазмы от переболевших ковидом
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по лечению коронавирусной болезни COVID-19. В них, в частности, указано, что больным коронавирусом не рекомендуется переливать плазму крови уже переболевших COVID-19.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние исследования свидетельствуют о том, что оно (переливание кровяной плазмы) не улучшает выживание и не снижает потребности в механической вентиляции, и, кроме того, оно дорогостоящее и затратное по времени", - констатировали в организации.

В ВОЗ отметили, что не рекомендуется переливать плазму людей, выздоровевших после коронавируса, пациентам, заболевания которых не тяжелы, а также тяжелобольным и пациентам, находящимся в критическом состоянии.

Эти выводы основаны на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов, добавили в ВОЗ.

Напомним, по состоянию на 3 декабря ВОЗ констатировала, что новый штамм коронавируса омикрон еще не повлек за собой ни одной смерти в почти 40 странах, где его обнаружили.

Как сообщалось, Минздрав Украины еще в ноябре 2020 года внес в протокол лечения переливание плазмы крови от тех, кто уже переболел. Этот метод рекомендовали применять к больным с тяжелым или критическим течением. Оптимальным считается введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно – в первые 72 часа при появлении первых клинических симптомов.

Использование плазмы от выздоровевших пациентов для лечения инфицированных коронавирусом уже используется в некоторых странах. Китай еще в феврале призвал своих граждан, поборовших болезнь, сдавать кровь для помощи инфицированным.

Этот метод лечения разрешен также в Европе, США и РоSSии. Ранее считалось, что переливание конвалесцентной плазмы снижает смертность на 57%.

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