Япония разработает многоразовую ракету-носитель для сокращения затрат на космические пуски

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и около 30 местных компаний и учреждений планируют совместными усилиями создать многоразовую ракету-носитель с целью значительного снижения стоимости космических пусков. Предполагается, что при использовании многоразовой ракеты стоимость одного пуска составит около 25 % от нынешней цены запуска одноразового носителя.

Старт ракеты H-IIA / Источник изображения: JAXA

Помимо JAXA в проекте участвуют такие компании, как Mitsubishi Heavy Industries и ANA Holdings. Согласно имеющимся данным, первая многоразовая ракета-носитель японского производства должна отправиться в космическое пространство к 2030 году. Этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности в сфере космических пусков до уровня отраслевого лидера в лице американской аэрокосмической компании SpaceX.

Используемые в настоящее время японские ракеты H-IIA и Epsilon не предназначены для повторного использования. Если же часть носителя можно будет применять многократно, ограничиваясь лишь сервисным обслуживанием между пусками, затраты на выведение в космос спутников значительно сократятся. Лидером в этом сегменте является SpaceX, которая по состоянию на 2018 год занимала около 60 % мирового рынка по запуску коммерческих спутников. Источник отмечает, что один пуск ракеты SpaceX Falcon 9 стоит около 6 млрд иен ($52,9 млн), тогда как каждый запуск ракеты H-IIA обходится в 10 млрд иен. Создание многоразового носителя изменит это и сделает Японию более конкурентоспособной на рынке коммерческих космических пусков, считает источник.

Совместная работа JAXA с десятками партнёров должна привести к созданию прототипа ракеты к 2026 году. Первые лётные испытания планируется провести к концу десятилетия, после чего Япония намерена приступить к коммерческому использованию многоразовой ракеты. По оценкам японских специалистов, развитие этого направления позволит снизить цену одного пуска ракеты примерно до 500 млн иен к началу 40-х годов.



