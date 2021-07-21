Смартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материал

Индийские ученые разрабатывают новый материал, который надеются использовать в коммерческих продуктах.
Смартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материал

На рынке материалов для электроники грядет революция

Ученые из Индийского института науки и исследований в Калькутте и Индийского технологического института в Харагпуре смогли получить новый материал, ключевой особенностью которого стала регенерация – он способен самостоятельно восстанавливаться.

Сообщается, что ученые синтезировали органический кристаллический материал, который имеет уникальную молекулярную структуру. Ее возможности показали на примере, когда материал начал самостоятельно восстанавливаться после того, как с него убирали повреждающее давление. Небольшое повреждение моментально устранилось, а на восстановление после более сильного разрыва материала потребовалось чуть больше времени.

Смартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материал

Самовосстанавливающиеся материалы уже давно известны миру, однако для их регенерации требуются внешние факторы, например, тепло или свет. Для нового вещества же они не нужны. Ученые заявляют, что новый материал в десять раз прочнее других.

Ученые считают, что новый материал имеет огромный потенциал для использования в потребительской электронике. Ожидается, что его можно будет использовать в дисплеях смартфонов, чтобы экраны самостоятельно «ремонтировались» после повреждений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госрыбагентство пояснило нашествие медуз на побережье Азовского моряГосрыбагентство пояснило нашествие медуз на побережье Азовского моря
Инженеры NASA возобновили работу телескопа HubbleИнженеры NASA возобновили работу телескопа Hubble
Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактикФото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик
SEC оштрафовала космический стартап на $7 миллионов. Причина — обман инвесторовSEC оштрафовала космический стартап на $7 миллионов. Причина — обман инвесторов
Минздрав разрешил хранить вакцину Pfizer в течение месяца, вместо 5 днейМинздрав разрешил хранить вакцину Pfizer в течение месяца, вместо 5 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарейВысокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей
В Украине разрабатывают три вакцины от ковидаВ Украине разрабатывают три вакцины от ковида
На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет АргентинаНа добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
Новый пуск и рекорд: в январе SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество в любой год до 2013-гоНовый пуск и рекорд: в январе SpaceX вывела на орбиту больше спутников, чем всё человечество в любой год до 2013-го
Учёные будут искать «новую физику» в следах столкновений гравитационных волн и чёрных дырУчёные будут искать «новую физику» в следах столкновений гравитационных волн и чёрных дыр
Пикселизация больше не защитит информацию на изображениях — появился алгоритм, способный восстановить картинкуПикселизация больше не защитит информацию на изображениях — появился алгоритм, способный восстановить картинку
В армии США будут служить грозные роботы-танкиВ армии США будут служить грозные роботы-танки
Сверхтонкие графитовые пленки: материал будущегоСверхтонкие графитовые пленки: материал будущего
Одноразовые медицинские койки будут делать из картонаОдноразовые медицинские койки будут делать из картона
Из двумерных материалов создали память с высокой емкостьюИз двумерных материалов создали память с высокой емкостью
Последние новости
Подгружаем последние новости