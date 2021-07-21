Смартфоны больше не будут разбиваться: В Индии разрабатывают самовосстанавливающийся материал

Индийские ученые разрабатывают новый материал, который надеются использовать в коммерческих продуктах.

На рынке материалов для электроники грядет революция

Ученые из Индийского института науки и исследований в Калькутте и Индийского технологического института в Харагпуре смогли получить новый материал, ключевой особенностью которого стала регенерация – он способен самостоятельно восстанавливаться.

Сообщается, что ученые синтезировали органический кристаллический материал, который имеет уникальную молекулярную структуру. Ее возможности показали на примере, когда материал начал самостоятельно восстанавливаться после того, как с него убирали повреждающее давление. Небольшое повреждение моментально устранилось, а на восстановление после более сильного разрыва материала потребовалось чуть больше времени.

Самовосстанавливающиеся материалы уже давно известны миру, однако для их регенерации требуются внешние факторы, например, тепло или свет. Для нового вещества же они не нужны. Ученые заявляют, что новый материал в десять раз прочнее других.

Ученые считают, что новый материал имеет огромный потенциал для использования в потребительской электронике. Ожидается, что его можно будет использовать в дисплеях смартфонов, чтобы экраны самостоятельно «ремонтировались» после повреждений.



