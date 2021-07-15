МАГАТЭ проверит состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ проверит состояние Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с 14 по 31 июля 2021 года проведет плановую инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), во время которой проверит энергоблок № 6 и сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Во время миссии на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ на энергоблоке проведут проверку фактически имеющегося в наличии количества ядерных материалов (ЯМ); установят печать на транспортное отверстие бассейна выдержки - бассейна мокрой перегрузки (БВ-БМП); установят печати МАГАТЭ на погодных крышках вентилируемых контейнеров хранения; проведут установку, техническое обслуживание, отключение подводной видеокамеры; проверку ЯМ в БВ к отправке на СХОЯТ; проведут техническое обслуживание видеокамер; проверку учетных, эксплуатационных и отчетных документов по ЯМ; проверку информации о конструкции установки", - отмечают в "Энергоатоме".

На СХОЯТ инспекторы МАГАТЭ проведут проверку, снятие, установку печатей на и между вентилируемыми контейнерами хранения; проверку информации о конструкции установки; проверку учетных, эксплуатационных и отчетных документов по ядерным материалам.

На ЗАЭС подчеркнули, что МАГАТЭ - единственный в мире международный инспектор по вопросам ядерных гарантий и контроля в области гражданских ядерных программ. Цель контроля, который проводит организация - не допустить передачи ядерных материалов, используемых в ядерных установках, расположенных в 70 странах мира, на военные цели.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

МинПром по материалам Укринформ

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