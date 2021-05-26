Недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити

Недостроенный космический корабль "Буран", который находится в ангаре на казахстанском космодроме "Байконур", разрисовали граффити.

Фотографии раскрашенного корабля появились в интернете вечером 25 мая.

Фото: instagram / oldschool_boy80

Фото: instagram / oldschool_boy80

Фото: instagram / oldschool_boy80

Как сообщает местное издание TengriNews, случай вандализма произошел на фоне попыток "Роскосмоса" выкупить "Буран" для перевозки его в роSSийский музей космонавтики в Калуге, а первым сообщило об инциденте роSSийское государственное агентство.

В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ищет владельца "Бурана". Генеральный директор частной ракетно-космической компании "Байконур" Даурен Муса ответил Рогозину, что готов рассмотреть предложение РоSSии, но переговоры сорвались из-за судебного процесса между РКК "Байконур" и казахстанским Комитетом государственного имущества и приватизации.

Казахстан пытается вернуть в государственную собственность "Буран", но суд первой инстанции в феврале 2021 года не поддержал иск комитета.

После проникновения в ангар граффитчиков "Роскосмос" вновь заявил о необходимости перевозки шаттла в музей.

"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на объект космодрома Байконур, который не используется с начала 90-х годов и где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран", а также вторая летная машина "Буран", роSSийская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-роSSийской комиссии по Байконуру", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, что первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения.

В 2002 году корабль, который летал в космос, был разрушен в результате падения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Остатки челнока распилили на металлолом.

Остался второй недостроенный экземпляр, который до сих пор находится в ангаре.