Moderna признана лучшей вакциной от коронавируса на мировом уровне

Препарат американской компании Moderna признали лучшей в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Всемирный конгресс вакцин (World Vaccine Congress Washington), пишет НВ.

Фото: aa.com.tr

Выводы Всемирного конгресса вакцин-21

Moderna стала лидером в номинациях «Лучшая вакцина от covid» и «Лучшая новая технология/платформа для вакцины». В последней номинации также участвовали препараты BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. По каким именно критериям выбирали победителя, пока неизвестно.

Кроме того, высокую оценку получила вакцина, которую совместно разработали американский фармакологический концерн Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от covid» также вошли:

американские Janssen и Novavax;

канадская Medicago;

препарат от британо-шведской AstraZeneca;

вакцина от Pfizer/BioNTech;

разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech;

препарат для животных Zoetis.

Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание covid-19 препаратами от британо-шведской компании AstraZeneca (Covishield) и китайской Sinovac (CoronaVac).18 апреля в Украине также началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer.

Что известно о вакцине Moderna

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использование в экстренных случаях вакцины Moderna.

В компании заявили об этапе исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет. В Moderna добавили, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди «здоровых детей в США и Канаде».

Кроме того, компания Moderna начала разрабатывать новую версию вакцины, которую можно будет хранить в холодильнике, а не в специальных морозильных камерах. Этот вариант вакцины поможет странам с ограниченными ресурсами получить больше препаратов, несмотря на отсутствие специальных технологий для хранения, пишет журнал Time. В настоящее время невскрытый флакон Moderna можно хранить только в течение одного месяца при температуре около -20 °С, что требует специального оборудования, которое не является широко доступным.

30 ноября 2020 года компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.

Американский медицинский регулятор FDA одобрил вакцину от коронавируса производства Moderna 19 декабря. 6 января Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

Что известно о Всемирном конгрессе вакцин