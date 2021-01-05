Климатологи повысили годовую норму температуры для Киева

2020 год в столице стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского определили новые декабрьские и годовые климатические нормы температуры воздуха и осадков для Киева .

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Так, их новые значения для декабря следующие: температура воздуха -1,8 (было -2,3), осадки - 47 мм (было 52 мм). Годовые значения температуры воздуха +9,0 (было +7,7), осадков - 618 мм (было 650 мм). Об этом говорится в заметке, опубликованной в правительственной газете "Урядовый курьер" от 5 января.

По данным наблюдений, среднегодовая температура прошлого года в столице Украины поднялась до +10,9, что на 3,2 градуса превышает климатическую норму. Таким образом, 2020 год оказался рекордным с 1881 года.

Отмечается, что 11 месяцев прошлого года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее.

"Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С .... Холоднее всего было 7 декабря - минус 9,5°С, самое жаркое - 1 сентября, когда температура в тени достигла + 34,7°С ", - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего (12) их было в марте.

Также отмечается, что в Киеве выпало 580 мм осадков, что соответствует 89% климатической нормы. Однако, во времени они распределились неравномерно - более двух месячных норм выпали в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило и половины нормы.

Напомним, декабрь 2020 в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы.

В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.