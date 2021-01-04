Возле станции "Академик Вернадский" откололся край ледника

Эти исследования важны, ведь состояние ледников характеризует изменения климата во всем мире.

В Антарктиде на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", откололся край ледника Woozle Hill.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина - 5 м. Трещина в месте скола была уже давно, поэтому наши ученые постоянно наблюдали за ледником", - говорится в сообщении.

Изучение природного льда в Антарктиде - одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед.

В Национальном антарктическом научном центре отметили, что эти исследования важны, ведь состояние ледников характеризует изменения климата во всем мире.

Напомним, станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она была создана как научная база Великобритании "Фарадей", в 1996 году королевство передало ее Украине. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.

В феврале 2020-го в Антарктиде зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. 6 февраля столбик термометра в Антарктиде поднялся до +18,3°C.